POL-LB: Diebstahl aus Fahrzeug auf Gem. Korntal-Münchingen, Einbrüche in Böblingen und Vaihingen a.d.E.-Horrheim, Sachbeschädigung an Fahrzeug in Ludwigsburg

L1141, Gem. Korntal-Münchingen: Diebstahl aus einem Fahrzeug

Am Samstag wurde in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 16:20 Uhr auf einem Parkplatz zwischen den beiden Kreisverkehren der L1141 neben der B10 (Gemarkung Korntal-Münchingen) durch einen bislang unbekannten Täter die Seitenscheibe eines Pkw KIA eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden eine Handtasche und Hundeutensilien herausgenommen. Die Gegenstände wurden durchsucht und anschließend am Tatort zurückgelassen. An dem aufgebrochenen Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/43520, zu melden.

Böblingen: Einbruch in einen Bauwagen auf einem Gartengrundstück

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Böblingen im Röhrer Weg beim Reiterhof ein Bauwagen durch unbekannte Täter aufgebrochen. Aus dem Bauwagen wurden diverse Gegenstände in einer hohen dreistelligen Summe entwendet. Am Bauwagen entstand ein Schaden von circa 100 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/132500 in Verbindung zu setzen.

Vaihingen a.d.E.-Horrheim: Einbruch in eine Bäckerei

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Horrheim in eine Bäckerei in der Pforzheimer Straße eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten eine Tür auf und gelangten hierdurch in die Bäckerei. Aus einem Verkaufsraum wurde Bargeld aus einer Kasse entwendet. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden an der Bäckerei beträgt circa 2000 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07042/9411200.

Ludwigsburg-Neckarweihingen - Pkw zerkratzt

In der Zeit zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 12:00 Uhr, wurde in der Burgenlandstraße in Ludwigsburg-Neckarweihingen ein VW Passat durch einen bislang unbekannten Täter zerkratzt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Zeugen, welche Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/185353, in Verbindung zu setzen.

