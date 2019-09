Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Weil im Schönbuch, Ludwigsburg, BAB 81 Gem. Sindelfingen und Leonberg

Ludwigsburg (ots)

Weil im Schönbuch: Pkw prallt gegen Lichtmast

Eine 73 Jahre alte Frau war am Samstagmittag mit ihrem Renault Megane auf der Hauptstraße unterwegs. Dabei kam sie gegen 15:10 Uhr vermutlich infolge Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast. Der Lichtmast wurde dabei so stark beschädigt, dass er von der Feuerwehr Weil im Schönbuch, die mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften an der Unfallstelle war, entfernt werden musste. Hierzu wurde der Lichtmast von einem hinzugerufenen Elektriker zuvor vom Netz genommen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ludwigsburg: Unfall auf Grund überhöhter Geschwindigkeit Am Samstag gegen 09:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Ford-Fahrer die Bottwartalstraße in Richtung Marbacher Straße. Kurz vor der dortigen Ampel beschleunigte der Fahrer seinen Pkw trotz regennasser Fahrbahn und verlor daher beim Abbiegevorgang nach rechts in die Marbacher Straße die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge prallte er gegen eine Straßenlaterne auf dem Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen. Der Fahrer des Fords wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Straßenlaterne wurde aus der Verankerung gerissen und komplett zerstört. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 EUR und musste abgeschleppt werden.

BAB A81 Ausfahrt Sindelfingen-Ost: Vorfahrtsunfall mit hohem Sachschaden

Ein 26-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr am Samstag gegen 22:40 Uhr die BAB 81 in Richtung Singen. Er fuhr die Ausfahrt Sindelfingen-Ost ab und wollte nach links in die Mahdentalstraße abbiegen. Hierbei missachtet er die Vorfahrt des von links kommenden 43-jährigen Seat Fahrers und es kam zum Unfall im Einmündungsbereich. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 11.000 EUR.

Leonberg: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und stürzt alleinbeteiligt

Samstagnacht gegen 22:21 Uhr führte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Leonberg Verkehrskontrollen im Bereich des Kreisverkehrs in der Gebersheimer Straße und Schweizermühle durch. Ein dort vorbeifahrender 16-jähriger Aprilia-Fahrer samt 16-jährigem Sozius wurde durch die uniformierten Beamten durch Ruf- und Handzeichen zum Anhalten aufgefordert. Der 16-jährige Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und wollte sich durch Flucht in die Gebersheimer Straße stadteinwärts der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten versuchten daraufhin den Roller mit dem Streifenwagen einzuholen. Kurz nach der Kontrollstelle streifte der Roller den rechten Bordstein und kam in der Folge auf der dortigen Grünfläche zum Fall. Durch den Sturz wurde der Sozius des Rollers leicht verletzt, verzichtete aber auf eine medizinische Untersuchung. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Rollerfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Am Roller entstand lediglich geringer Sachschaden.

