POL-LB: Verkehrsunfälle in Ludwigsburg, Markgröningen und Vaihingen/Enz, Unfallflucht in Böblingen, Firmeneinbruch in Remseck am Neckar

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Zwei Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 15:15 Uhr auf der Landstraße 1140 auf Höhe der Abzweigung nach Oßweil ereignete. Eine 32-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr einen Feldweg neben der Landstraße 1140 und wollte die Landstraße überqueren, um in die Mühlhäuserstraße zu gelangen. Hierbei übersah sie einen 39-jährigen vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrer, der die Landstraße 1140 in Richtung Ludwigsburg befuhr und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden die Peugeot-Fahrerin, sowie ihr 23-jähriger Beifahrer leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Eines der beteiligten Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Markgröningen: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Freitag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 43-jähriger Audi-Fahrer die Grabenstraße in Markgröningen und bog nach rechts in die Schillerstraße ab. Am dortigen Fußgängerüberweg übersah der Audi-Fahrer auf Grund eines entgegen kommenden Lkw zwei 10-jährige Mädchen, die den Fußgängerweg überquerten. Der Audi-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste die beiden Mädchen. Durch den Zusammenstoß wurde eines der Mädchen schwer und das andere leicht verletzt. Beide Kinder wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Sachschaden am Fahrzeug entstand durch den Zusammenstoß nicht. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel.: 0711/6869230, bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich zu melden.

B 10/Gemarkung Vaihingen an der Enz: Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr auf der B10 zwischen Enzweihingen und Hochdorf. Ein bislang unbekannter Lenker eines grauen bzw. silberfarbenen VW Polo, neueren Modells, befuhr die B 10 in Richtung Stuttgart. Am Ende des zweispurig ausgebauten Bereichs wechselte der VW den Fahrstreifen und bremste anschließend sein Fahrzeug ohne einen ersichtlichen Grund ab. Die hinter dem VW fahrende 35-jährige Lenkerin eines Mazda musste hierauf stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der nachfolgende 55-jährige Fahrer eines LKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mazda auf. Dieser wurde daraufhin nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kam an einem Baum zum Stehen. Der VW Polo, der durch seinen Spurwechsel den Unfall verursacht hatte, setzte seine Fahrt in Richtung Stuttgart fort. Die Fahrerin des Mazda wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Im Mazda befand sich neben der Fahrerin ein vier Wochen alter Säugling, der vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht wurde. Der Mazda der 35-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfalls kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Fahrtrichtung Stuttgart. Zeugen, welche Hinweise zu dem VW Polo geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel.: 07042/941-0 in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw beschädigte am Freitagnachmittag gegen 15:50 Uhr mit seinem Fahrzeug mehrere geparkte Pkw in der William-Moog-Straße in Böblingen und flüchtete anschließen über die Hans-Klemm-Straße in Richtung BAB-Anschlussstelle Böblingen-Hulb. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Lkw-Fahrer von der Wolf-Hirth-Straße in die William-Moog-Straße abbog. Hierbei beschädigte er zunächst zwei am rechten und linken Fahrbahnrand der William-Moog-Straße geparkte Mercedes-Benz im Vorbeifahren. Im weiteren Verlauf streifte der Lkw einen vor dem Mercedes am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford, welcher wiederum auf einen davor geparkten Seat aufgeschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Der Lkw-Fahrer hielt kurz an der Unfallstelle an und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem flüchtenden Lkw werden vom Polizeirevier Böblingen unter Tel.: 07031/1300 entgegen genommen.

Remseck am Neckar: Firmeneinbruch

Am Donnerstagabend gegen 23:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmenkomplex im Gewerbegebiet Schießtal in Remseck am Neckar. Hierzu hebelten sie zunächst ein im Erdgeschoss befindliches Fenster einer Firma auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Dort wurden mehrere Räumlichkeiten durch die Täter teilweise gewaltsam geöffnet und im Anschluss durchsucht. Zudem wurden die Räume einer weiteren Firma im selben Gebäudekomplex durch die Täter betreten und durchsucht. Hier wurden diverse Schränke und Behältnisse aufgehebelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

