Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Nicht angepasste Geschwindigkeit eines Lastzugs führt zu Unfall mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:05 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer die Remstalstraße aus Richtung Ludwigsburg kommend in Richtung Waiblingen. Nachdem der Unfallverursacher seinen Lkw mit Anhänger über die Neckarbrücke gefahren hatte, bog er mit nicht angepaßter Geschwindigkeit in die Fellbacher Straße, in Richtung Fellbach-Oeffingen, ab. Dies hatte zur Folge, dass der Anhänger des Zugs instabil wurde und seitlich auf die Fahrbahn kippte. Das Gespann kam nach dem Vorfall so zum Endstand, dass die Fellbacher Straße für die Bergung des Fahrzeugs für mehrere Stunden gesperrt werden mußte. Der 53-jährige Fahrzeugführer blieb hierbei unverletzt. Neben zwei Schutzplanken, wurde auch die Fahrbahndecke beschädigt. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme konnte die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Fahrbahn noch nicht benannt werden. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden am Anhänger und den Schutzplanken auf etwa 21000.- Euro. Zur Bergung des Anhängers, welcher mit einem Container voll leerer Gaspatronen beladen war, musste schweres Gerät in Form eines Autokrans angefordert werden. Die Bergung des Lkws mit Anhänger dauert an und dürfte sich noch über einen längeren Zeitraum bis in den Samstagmorgen hineinziehen.

