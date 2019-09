Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall mit 6 verletzten Personen auf der BAB 81 zwischen Ehningen und Böblingen-Hulb

Ludwigsburg (ots)

Heute, gegen 15:55 Uhr, befuhr die 35-jährige Fahrerin eines Pkw BMW den mittleren Fahrstreifen der BAB A81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlußstellen Ehningen und Böblingen/Hulb fuhr sie in stockendem Verkehr auf den Pkw Ford eines 45-jährigen Mannes auf und schob diesen dann noch auf den davor fahrenden Pkw Toyota einer 49-jährigen Frau. Durch den Aufprall des BMW auf den vorausfahrenden Ford wurde der BMW nach links abgewiesen und prallte in die Betongleitwand. Dadurch wurde der BMW ausgehoben, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 45-jährige BMW Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mußte mit einem Rettungshubschrauber zur Versorgung in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer des Ford und seine beiden Mitfahrer, eine 45-jährige Frau und eine 49-jährige Frau, wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurden zur Versorgung mit Krankenwagen in Krankenhäuser gebracht, konnten aber nach ambulanter Versorgung wieder entlassen werden. Die 49-jährige Toyota Fahrerin sowie ihr 16-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Verkehrsunfall ebenfalls leicht verletzt. Auch sie wurden mit Krankenwagen in Krankenhäuser gebracht, konnten aber nach ambulanter Versorgung wieder entlassen werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 45.000.-Euro. Die drei unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beim Verkehrsunfall waren ein Rettungshubschrauber, 5 Rettungswagen mit insgesamt 20 Rettungssanitätern sowie zwei Notärzten im Einsatz. Durch die Unfallaufnahme und auslaufende Betriebsstoffe mußte die Richtungsfahrbahn bis 20:06 h gesperrt werden, der Verkehr konnte nur auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Unfallstelle mußte durch ein Spezialfahrzeug einer Fachfirma gereinigt werden. Durch den Verkehrsunfall kam es in Fahrtrichtung Stuttgart zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Stau. Auch in der Gegenrichtung kam es durch Schaulustige zu Verkehrsbehinderungen und stockendem Verkehr.

