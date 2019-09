Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Zeugen nach Sachbeschädigung an Kirche gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter einen Stein gegen eine Fensterscheibe der St. Maria Kirche. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 300 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Telefonnummer: 07156/43520, in Verbindung zu setzen.

