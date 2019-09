Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 Gemarkung Gerlingen: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzte und hohem Schaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei leichtverletzte Personen und 98.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der Bundesautobahn 81 kurz vor dem Parkplatz Gerlinger Höhe. Am Donnerstagabend, kurz nach 18.00 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Lenker eines Sattelzuges die BAB 81 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen Ausgang Engelbergtunnel und Parkplatz Gerlinger Höhe kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf dem Standstreifen geparkten Sattelzug eines 48-Jährigen. Dieser hatte seinen Sattelzug verbotswidrig auf dem Standstreifen abgestellt um seine Ruhepause einzulegen. Der 52-Jährige konnte leicht verletzt das deformierte Führerhaus selbst verlassen. Während der Unfallaufnahme wurde bei ihm Alkoholgeruch festgestellt. Zur Versorgung seiner Verletzungen und Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der 48-Jährige, welcher sich in seinem Führerhaus aufhielt, wurde ebenfalls leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Durch den Aufprall wurden Fahrzeugteile auf die Fahrstreifen geschleudert und ein vorbeifahrender BMW einer 40-Jährigen beschädigt. Diese blieb unverletzt. Beide Sattelzüge waren nicht mehr fahrbereit und mussten mit schwerem Bergungsgerät abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Gerlingen war mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften zur Beseitigung der Trümmerteile und der auslaufenden Betriebsstoffe vor Ort. Die Autobahnmeisterei musste zusätzlich zur Fahrbahnreinigung eingesetzt werden. Während der Unfallaufnahme, Bergung der Sattelzüge und Reinigung der Fahrbahn musste der rechte Fahrstreifen für vier Stunden gesperrt werden. Es bildete sich dadurch ein nicht unerheblicher Rückstau von bis zu 12 Kilometern Länge.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell