POL-LB: Herrenberg: Erster Polizeihauptkommissar Klaus Feuersänger als Leiter des Polizeireviers Herrenberg ins Amt eingeführt

Zwei Jahre nachdem der Erste Polizeihauptkommissar Klaus Feuersänger die Leitung des Polizeireviers Herrenberg von Nils Junker kommissarisch übernahm, wurde er am 26. September 2019 von Polizeipräsident Burkhard Metzger offiziell in das Amt des Leiters eingeführt. In einem feierlichen Rahmen nahm Feuersänger zahlreiche Glückwünsche entgegen.

Der 56-Jährige war bis auf einen Ausreißer, der ihn während seiner Ausbildung zwischen den Jahren 1985 und 1989 zur 4. Bereitschaftspolizeiabteilung in Lahr führte, dem Landkreis Böblingen immer treu. Im März 1989 begann seine Karriere im Streifendienst beim Polizeirevier in Böblingen, das damals noch zur Polizeidirektion Böblingen gehörte. Zwei Jahre später folgte dann die Ausbildung zum gehobenen Polizeivollzugsdienst. Nach erfolgreicher Staatsprüfung wurde Klaus Feuersänger 1994 Dienstgruppenleiter beim Polizeirevier in Leonberg. Von dort erfolgte 2001 ein Wechsel zum Führungs-und Lagezentrum der Polizeidirektion Böblingen. Im Herbst 2009 kam Klaus Feuersänger schließlich zum Polizeirevier Herrenberg, wo er die Leitung der Führungsgruppe und im September 2017 auch die kommissarische Leitung des Polizeireviers mit seinen rund 80 Mitarbeitenden übernahm.

