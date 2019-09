Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Heutingsheim: Diebstahl aus Transporter

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 19.00 Uhr und Donnerstag 06:00 Uhr machte sich ein bislang unbekannter Täter an einen Fiat Transporter zu schaffen, der in der Monreposstraße in Freiberg am Neckar-Heutingsheim am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unbekannte manipulierte am Fahrzeugheck das Türschloss und gelangte so in den Innenraum. Dort ließ er ein Schweißgerät, ein Wasserstaubsauger und zwei Kabeltrommeln im Wert einer vierstelligen Summe mitgehen. An dem Transporter richtete der Dieb einen Sachschaden von rund 200 Euro an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141/64378-0, in Verbindung zu setzen.

