Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 30.07.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unbekannte erbeuteten Umhängetasche - Offenbach

(fg) Zwei Unbekannte brachten am frühen Dienstagmorgen einen 41-Jährigen auf der Kaiserstraße (einstellige Hausnummern) um seine Umhängetasche und sein Handy. Zwischen 1.30 und 2 Uhr kam es in einer dortigen Bar und kurz darauf auf dem Gehweg davor zu verbalen Streitigkeiten. Diese uferten wohl aus, sodass die beiden etwa 30 Jahre alten Männer den 41-Jährigen, der sich zurzeit als Tourist in Deutschland befindet, schlugen und ihm die Umhängetasche entrissen. Der Moldawier verletzte sich bei der Auseinandersetzung leicht und kam in ein Krankenhaus, das er noch in der Nacht eigenständig wieder verließ. Einer der Räuber war schlank, etwa 1,90 Meter groß und mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Sein Begleiter war 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatte eine sportliche Figur und trug ein rotes T-Shirt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die etwas beobachten konnten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 mit ihr in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher schlagen Scheibe von Werkstatt ein - Offenbach

(as) Zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 6.50 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Autowerkstatt ein. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und öffneten durch das entstandene Loch das Fenster. Auf diese Weise gelangten sie in die Werkstatt und entwendeten einen Staubsauger, Spritzpistolen und Schleifmaschinen. Um das Diebesgut abzutransportieren, öffneten die Langfinger das Rolltor von innen und entkamen unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas zu dem Einbruch sagen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Wer sah das Trio davonlaufen? - Zeugen gesucht! - Rodgau/Jügesheim

(fg) Am Dienstagmorgen waren drei Unbekannte auf einem Grundstück in der Straße "Nordring" (10er-Hausnummern) zugange, wurden jedoch von einem Anwohner gestört, weshalb sie in Richtung der Wasserfallstraße flohen; was sie dort suchten, ist nicht bekannt. Fest steht, dass sich das Trio wohl an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht hatte und Münzgeld entwendete. Die Kripo sucht nun Zeugen, die die Männer zwischen 0.30 und 0.50 Uhr im Bereich "Nordring", der Wasserfallstraße sowie den angrenzenden Straßen beobachtet haben und Hinweise zu diesen geben können. Einer hatte dunkle Kleidung an, eine dunkle Basecap auf dem Kopf und einen dunklen Rucksack bei sich. Einer seiner Komplizen war mit einem roten Oberteil bekleidet. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Hund biss Jogger - Polizei bittet um Hinweise - Obertshausen

(aa) Ein Jogger wurde am späten Sonntagnachmittag auf der Bieberer Feldschneise von einem Hund in den Arm gebissen. Gegen 17.30 Uhr lief der 33-Jährige auf dem Waldweg in Richtung Obertshausen. Dabei begegnete er einer 60 bis 65 Jahre alten Frau, die mit einem Riesenschnauzer unterwegs war. Der nicht angeleinte Hund rannte plötzlich auf den Sportler aus Obertshausen zu und biss wohl mehrfach in dessen Arm. Der 33-Jährige musste sich später zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und bittet um Hinweise zu der etwa 1,85 Meter großen Frau und deren Riesenschnauzer. Die Polizeistation Heusenstamm ist unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu erreichen.

5. Feuer hinter Gaststätte - Neu-Isenburg

(aa) Polizei und Feuerwehr rückten am Montagmorgen zu einem Feuer in der Admiral-Rosendahl-Straße aus. Am Waldrand, hinter einer Gaststätte, brannte kurz nach 8 Uhr ein Baumstamm. Dadurch wurden nach ersten Erkenntnissen Holzmöbel und die Wand des Holzhauses leicht beschädigt; der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

6. Unfall mit leichtverletzter Person - Langen

(as) Am Freitagmorgen wurde in Langen ein Fußgänger von einem Autofahrer angefahren. Gegen 10.50 Uhr überquerte ein 62-jähriger Mann aus Langen einen Zebrastreifen in der Bahnstraße (gegenüber Hausnummer 26). Eine 19-jährige Langenerin in ihrem Mercedes übersah dabei den 62-Jährigen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Glücklicherweise war der Mann zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes schon fast auf der anderen Straßenseite angekommen, so dass er sich "nur" eine Prellung am linken Unterarm zuzog. Es war keine ärztliche Versorgung vor Ort notwendig. Zeugen, die den Unfall gesehen haben melden sich bitte bei der Polizei in Langen, unter 06103 9030-0.

7. Außenspiegel beschädigt und abgehauen - Rödermark/Urberach

(fg) Ein Ford-Besitzer kam am Montagmittag, gegen 12.15 Uhr, zu seinem auf dem Kaufland-Kundenparkplatz abgestellten Fiesta zurück und sah, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt war. Der Eigentümer hatte seinen Wagen gegen 11 Uhr im Parkbereich "C" abgestellt. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte den Kleinwagen wohl bei einem Parkmanöver beschädigt, scherte sich jedoch nicht um den entstandenen Schaden von etwa 200 Euro und fuhr einfach davon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dietzenbach unter der Telefonnummer 06074 837-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Offenbach, 30.07.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

