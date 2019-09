Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Geschäft

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen Mittwoch 17.00 Uhr und Donnerstag 08.30 Uhr in ein Geschäft in der Friedrich-List-Straße in Böblingen eingedrungen. Der Einbrecher hebelte ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Ermittlungen entwendete der Eindringling eine niedrige dreistellige Bargeldsumme und ein Mobiltelefon. Er verursachte einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031/13-2500 entgegen.

