Möglingen / BAB 81 AS Ludwigsburg-Süd: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

An der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd hat ein 21-jähriger Audi-Lenker, der aus Richtung Heilbronn kam, am Mittwoch gegen 17.50 Uhr die Autobahn 81 verlassen. Im Bereich der Ausfahrt ordnete sich der Audi-Lenker auf der Rechtsabbiegespur in Richtung Ludwigsburg (L 1140) ein. Zeitgleich näherte sich von hinten ein bislang unbekannter Sattelzuglenker. Dieser streifte mutmaßlich am Audi den Stoßfänger hinten links und bog anschließend an der Ampel geregelten Kreuzung nach links auf die Landesstraße 1140 ab. Im weiteren Verlauf fuhr der Unbekannte in Richtung Möglingen / Schwieberdingen davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Sattelzug mit blauer Zugmaschine handeln. Der hintere Teil des Aufliegers soll gelb sein. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

BAB 81 / Möglingen: Unfall mit vier Beteiligten

Am Mittwoch gegen 15.00 Uhr ereignete sich auf der BAB 81 ein Verkehrsunfall mit vier Beteiligten. Zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Ludwigsburg-Süd befand sich zum Unfallzeitpunkt eine Tagesbaustelle auf dem linken von insgesamt drei Fahrstreifen. Die Durchgangsfahrbahn war diesbezüglich auf zwei Fahrstreifen verengt. Im Bereich dieser Baustelle waren ein 35-jähriger VW-Lenker, eine 24 Jahre alte Toyota-Lenkerin und ein 26-jähriger Opel-Lenker hintereinander auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr ein nachfolgender 73-Jähriger mit einem Dacia auf den Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den Toyota und der wiederum gegen den VW Golf geschoben. Der 26-jährige Fahrer und die 24 Jahre alte Fahrerin erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Der Dacia war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf etwa 32.000 Euro geschätzt.

BAB 81 / Freiberg am Neckar: 38-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 20.35 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord ereignet hat. Ein 38 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr mit einem VW Crafter den mittleren Fahrstreifen von Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart. Vermutlich da er seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsbedingungen angepasst hatte, verlor er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Betonmittelleitwand. Der 38-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Tamm: Wandtresor gestohlen

Auf den Inhalt eines Tresors hatten es Diebe abgesehen, die am Mittwoch zwischen 07.00 und 23.30 Uhr in Tamm zuschlugen. Die Unbekannten suchten ein Wohngebiet zwischen der Straße "Am Egelsee" und der Alleenstraße auf. Dort rissen sie an einem Wohnhaus gewaltsam ein Metallgitter aus der Verankerung und hebelten das dahinter liegende Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus. Hierbei entdeckten sie einen Wandtresor, den sie aus der Wand gerissen haben und mitgehen ließen. Über den Inhalt des Tresors sowie die Höhe des angerichteten Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141 18-9, in Verbindung zu setzen.

