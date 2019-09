Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unbekannter ergaunert Bargeld; Böblingen: Unbekannter sprüht Pfefferspray; Weil im Schönbuch: Brand in Kleingartenanlage; Waldenbuch: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg

Leonberg-Eltingen: Unbekannter ergaunert Bargeld

Eine perfide Masche setzte ein noch unbekannter Täter am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz eines Baumarkts ein, um an Bargeld heranzukommen. Gegen 10.00 Uhr sprach der Unbekannte einen 63 Jahre alten Mann an, der im Begriff war in dem Markt einzukaufen. Er verwickelte ihn in ein Gespräch, indem er vorgab, ein früherer Arbeitskollege eines Verwandten des 63-Jährigen zu sein. Da einige Eckdaten, die der Betrüger im Gespräch anbrachte, seinem Opfer plausibel erschienen, wurde der Mann zunächst nicht misstrauisch. Im weiteren Verlauf beschenkte der Betrüger den 63-Jährigen mit Uhren, wobei er auch für die Verwandtschaft Geschenke übergab. Schließlich bat der Unbekannte um Geld, da er tanken müsse. Der 63-Jährige übergab ihm, nachdem der Täter 50 Euro gefordert hatte, das Bargeld. Anschließend fuhr der Unbekannte davon. Am Nachmittag sprach das Opfer mit dem betreffenden Verwandten, wobei sich herausstellte, dass er betrogen worden war. Der Täter wurde als etwa 180 cm groß und zwischen 40 und 45 Jahren alt beschrieben. Er trug Jeans und ein helles Hemd. Der Mann entsprach einem südländischen Typ und wirkte eher ungepflegt. Er war mit einem schwarzen ebenfalls ungepflegten Fiat Uno mit Karlsruhe Kennzeichen (KA) unterwegs. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen und gegebenenfalls auch weitere Geschädigte.

Böblingen: Unbekannter sprüht mit Pfefferspray

Ein vorausgegangener Streit zwischen einem noch unbekannten jungen Erwachsenen und einem 13-Jährigen führte am Mittwoch gegen 15.20 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung vor dem Haupteingang eines Discounters in der Schönaicher Straße in Böblingen. Die beiden Kontrahenten trafen sich dort wohl zufällig wieder. Der Junge rief hierauf einen 15-jährigen Freund an. Nun entriss der Täter dem 13-Jährigen das Handy und drohte ihm. Als der 15-Jährige am Discounter eintraf, nahm er vermutlich eine Eisenstange auf und ging dem unbekannten Täter hinterher. Dieser drehte sich um und besprühte den 15- und den in der Nähe stehenden 13-Jährigen mit Pfefferspray. Beide Jungen mussten durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei hatte sich der Täter bereits aus dem Staub gemacht. Bei ihm soll es sich um einen etwa 165 cm großen, jungen Erwachsenen handeln, der einen Undercut bzw. einen sogenannten Boxerschnitt trägt. Er trug eine Jacke mit Tarnmuster und eine grüne Cargohose. Er sei in Begleitung einer etwa 16-jährigen Jugendlichen mit lockigen Haaren gewesen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Weil im Schönbuch: Brand in Kleingartenanlage

Insgesamt acht Fahrzeuge und 66 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weil im Schönbuch und umliegender Gemeinden befanden sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in einer Kleingartenanlage östlich von Weil im Schönbuch im Einsatz. Auf einem Gartengrundstück hatte aufgestapeltes Holz zu brennen begonnen. Angrenzende Bäume wurden durch die Flammen ebenfalls beschädigt. Der Brand entstand aus noch unbekannter Ursache. Der Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

Waldenbuch: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwoch ereignete sich gegen 19.20 Uhr ein Unfall in der Nürtinger Straße in Waldenbuch, bei dem ein 70-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Ein 33 Jahre alter Kia-Fahrer wollte vom Gelände einer Tankstelle nach links in die Nürtinger Straße abbiegen und übersah hierbei vermutlich den Fußgänger, der im Begriff die Straße zu überqueren. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der Senior wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand kein Sachschaden.

