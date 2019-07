Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0458 --Verkehrsunfall in der Innenstadt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Am Brill Zeit: 20.07.2019, 18.20 Uhr

Am frühen Samstagabend kollidierten im Kreuzungsbereich "Am Brill" in der Innenstadt zwei Fahrzeuge miteinander. Die drei Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Der 70 Jahre alte Fahrer eines Renaults befuhr gegen 18:20 Uhr die Martinistraße in stadtauswärtige Richtung. Der 70-Jährige fuhr bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich "Am Brill" ein und kollidierte mit einem Citroen. Durch den Aufprall überschlug sich der Renault und blieb auf der Seite liegen. Der 70-Jährige und seine 64 Jahre alte Ehefrau konnten durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Das Ehepaar wurde anschließend mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Der 43-jährige Fahrer des Citroen wurde durch den Unfall glücklicherweise ebenfalls nur leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die Martinistraße stadtauswärts sowie die Faulenstraße in stadteinwärtige Fahrtrichtung gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell