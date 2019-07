POL-HB: Nr.: 0455 --Polizei nimmt Intensivtäter fest

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, Violenstraße Zeit: 18.07.2019, 14:00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag nahmen Einsatzkräfte in der Innenstadt einen 34-jährigen Intensivtäter fest. Er hatte einen 27- jährigen Mann in der Violenstraße ausgeraubt und war zunächst geflüchtet.

Der 27-Jährige wollte gerade seine Wohnung in der Violenstraße aufschließen als er von dem Intensivtäter angesprochen wurde. Dieser hatte eine Wunde am Kopf und fragte ihn, ob er einen Arzt rufen könnte. Als der Bremer sein Handy herausholen wollte, entriss der 34-Jährige ihm einen Stoffbeutel mit einer hochwertigen Uhr, während er ihn mit einem Messer bedrohte. Danach flüchtete der Räuber. Der 27 Jahre alte Mann folgte ihm mit einem Sicherheitsabstand, während er den Notruf der Polizei anrief. Dadurch konnten Einsatzkräfte den 34-Jährigen in der Nähe einer Diskothek am Breitenweg festnehmen. Eine Haftprüfung dauert an.

