POL-E: Essen/ Mülheim a.d Ruhr/ Kleve: In vielen Stadtteilen versuchen Kriminelle erneut, meist ältere Mitbürger zu betrügen und zu bestehlen- Essener Polizei informiert über die aktuellen Vorgehensweisen

Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiete/ 45468 MH- Stadtgebiete: Seit gestern Vormittag, Donnerstag, 29.11.2018, 11 Uhr rufen besorgte und auch geschädigte Mitbürger bei den Polizeidienststellen in Essen und Mülheim/ Ruhr an. Unsere Polizeibeamten nahmen bis in die Nachmittagsstunden zahlreiche Strafanzeigen wegen versuchter Trickbetrügereien auf, in wenigen Fällen erbeuteten die Straftäter auch Schmuck im Wert von einigen tausend Euro. Die tatsächliche Zahl der versuchten und vollendeten Straftaten dürfte aber weit höher liegen.

Zusammengefasst können wir folgende Vorgehensweisen beschreiben und davor warnen:

- eine 89- jährige Mülheimerin wird von ihrer "Tochter" angerufen, die zigtausend Euro von ihrer Mutter verlangt

- ein Essener Wasserwerker kommt nach einem "angeblichen Wasserschaden" und lenkt die Bewohnerin geschickt ab- mit dem falschen Wasserwerker verschwindet auch der sorgsam gehütete Familienschmuck

- eine Anruferin bittet in Mülheim um einen hohen Geldbetrag- notfalls auch um einige wertvolle Schmuckstücke

- die "Nichte" die bei ihrer Tante im Essener Süden anruft und aufgrund finanzieller Probleme dringend das Bargeld der Tante braucht

- der Essener Überbringer des 29.000 EUR Gewinnes, der vor Übergabe des Geldes auffordert, ominöse Teamkarten im Wert einiger hundert Euro zu kaufen

- die in Not steckende Schwiegertochter, die dringend einen hohen fünfstelligen Eurobetrag erbittet

- der gewonnene Neuwagen im Wert von 35.000EUR, der im Essener Norden erst nach Zahlung der Notargebühren übergeben werden kann

- der bekannte liebe Enkelsohn oder

- die Mitarbeiter des Telefon- und Fernsehdienstes, die nach der angeblich reparierten Leitungsstörung mit dem eigentlich gut versteckten Schmuck schleunigst aus der Wohnung verschwanden.

Sicher werden auch in den nächsten Tagen weiter Betrüger und Diebe versuchen, an Geld und Wertgegenstände unserer meist älteren Verwandten und Nachbarn zu gelangen. Durch aufmerksame Mitbürger, die verdächtige Beobachtungen der Polizei meldeten und die Arbeit der Klever Kriminalpolizei, konnte zuletzt vor zwei Tagen, erneut ein "falscher Polizist (28 J.)" in Essen festgenommen werden. Unsere Kollegen aus Kleve hatten ihren "falschen Polizisten" entlarvt und seine richtige Identität ermittelt!

Die Polizei ist jederzeit unter der Notrufnummer 110 erreichbar. Scheuen Sie nicht, verdächtige Beobachtungen oder eine mögliche Straftat zu melden. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell