Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Bauwagen und Getränkemarkt

29303 Bergen (ots)

In der Nacht von Montag, 03.06.2019, auf Dienstag, 04.06.2019, kam es in 29320 Hermannsburg zu einem Einbruch in Büroräume des dortigen Getränkemarktes "Hol ab!" in der Celler Straße.

Der oder die Täter hebelten hierbei mit einem unbekannten Werkzeug ein vergittertes Fenster zum Bürotrakt auf und stiegen ein. Zuvor wurden Bewegungsmelder unbrauchbar gemacht. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, und in einem Bürozimmer wurde mit einem Winkelschleifer ein Tresor aufgetrennt. Der Schaden und das Diebesgut können aktuell nicht genau benannt werden. Aus dem Tresor wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Es besteht hierzu ein wahrscheinlicher Tatzusammenhang mit einem Einbruch aus einem Bauwagen in 29303 Bergen OT Sülze, Diestener Straße.

Hier wurde im deckungsgleichen Tatzeitraum nach Einschlagen eines Fensterglases in den Bauwagen eingedrungen. Es wurde Werkzeug, u.a. zwei Akku-Winkelschleifer, entwendet.

Solches Werkzeug wurde bei dem Einbruch in den Getränkemarkt von dem oder den Tätern zurückgelassen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bergen unter Telefon 05051 47166-0 oder der Polizei in Celle unter Telefon 05141 277-0 zu melden. /tk

Polizeiinspektion Celle

