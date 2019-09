Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Streit endet im Krankenhaus; Bietigheim-Bissingen: alkoholisierter PKW-Lenker fährt Radfahrerin an

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Streit endet im Krankenhaus

Am Mittwoch kam es gegen 18:30 Uhr in der Pflugfelder Straße in Ludwigsburg zu einem Streit zwischen mehreren jungen Männern, an dessen Ende ein 27-Jähriger durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der alkoholisierte 27-Jährige hatte zuvor eine circa 15-köpfige Personengruppe angesprochen und aggressiv nach einem Feuerzeug und Alkohol gefragt. Nachdem er durch die Personengruppe mehrmals gebeten wurde zu gehen, steigerte sich seine Aggressivität und er ging auf eine 21-jährige Frau zu. Ein 24-Jähriger stellte sich ihm in den Weg, woraufhin der 27-Jährige mit den Fäusten auf ihn losging. Ein 22-Jähriger kam ihm dann zu Hilfe und brachte den 27-Jährigen zu Fall. Vermutlich wurde dieser hierbei verletzt. Die eingetroffenen Polizeibeamten fanden bei dem 27-Jährigen Betäubungsmittel. Der 27-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht und muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Bietigheim-Bissingen: alkoholisierter PKW-Lenker fährt Radfahrerin an

Am Mittwoch kam es gegen 19:40 Uhr in der Carl-Benz-Straße in Bissingen zu einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin. Die 30-Jährige war gemeinsam mit ihrem 33 Jahre alten Begleiter auf Pedelecs auf dem parallel der Straße verlaufenden Radweg, allerdings entgegengesetzt der eigentlichen Fahrtrichtung, unterwegs. Zeitgleich kam den beiden Radfahrern ein 31-jähriger Audi-Lenker entgegen. Vermutlich weil sich der 31-Jährige alkoholisiert hinter das Steuer seines Fahrzeug gesetzt hatte, gelang es ihm nicht den PKW sicher zu führen. Im Zuge dessen kam er von der Fahrbahn ab und geriet auf den Radweg. Dem vorausfahrenden 33-Jährigen gelang es noch dem PKW auszuweichen. Die nachfolgende Frau wurde jedoch vom Audi erfasst. Im weiteren Verlauf habe der 33-Jährige den 31 Jahre alten Autofahrer geschlagen. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer, dessen Atemalkoholtest positiv verlief, musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 3.500 Euro belaufen.

