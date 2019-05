Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Kisdorf-Feld / Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Segeberg (ots)

Am Donnertag, den 02.05.19, verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Henstedt-Ulzburg schwer. Der 35-Jährige aus Ellerau fuhr mit seiner Yamaha R 1 gegen 16:00 Uhr auf dem Kisdorfer Feld in Richtung Henstedt-Ulzburg. Nach einem Überholvorgang beschleunigte er, woraufhin das Hinterrad auf der nassen Fahrbahn wegrutschte. Das Motorrad fiel nach links um, rutschte über die Gegenfahrbahn und kam am dortigen Fahrbahnrand zum Stillstand. Der 35-Jährige fiel vom Motorrad und blieb auf seiner Fahrbahnseite liegen. Er erlitt schwere Verletzungen. Rettungssanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus.

