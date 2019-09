Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Asperg und in Steinheim an der Murr

Ludwigsburg (ots)

Asperg: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes, der am Mittwoch zwischen 18.20 und 20.30 Uhr in der Seestraße in Asperg am Fahrbahnrand abgestellt war, beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 4.000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154/1313-0

Steinheim an der Murr: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 15.15 und 16.15 Uhr stieß in der Silcherstraße in Steinheim an der Murr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Ford, der am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend suchte der Unbekannte das Weite und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

