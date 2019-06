Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung ++ Fundsache hoher Bargeldbetrag ++

Oldenburg (ots)

++ Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung ++ Am Freitag, dem 28.06.2019, musste um 11.30 Uhr ein Pkw-Fahrer auf der Cloppenburger Straße in Oldenburg seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Die dahinter befindende 57-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Hatten erkannte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Der Pkw-Führer bemerkte Atem-Alkoholgeruch bei der 57-Jährigen und verständigte die Polizei. Ein freiwillig durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

++ Fundsache ++ Am Freitag, dem 28.06.2019, gab ein Oldenburger auf der Polizeidienststelle des Einsatz- und Streifendienstes 2 ein Portemonnaie ab. Das Portemonnaie will der Oldenburger auf der Stedinger Straße gefunden haben. Es befanden sich unter anderem 1500,-EUR Bargeld in dem Portemonnaie. Der Verlierer (69 Jahre alt, wohnhaft in der Gemeinde Hude) erhielt Kenntnis und holte das Portemonnaie bei der Polizei ab. Er erklärte, dass er das Portemonnaie in Gedanken beim Einkaufen auf ein Pkw-Dach gelegt habe und losgefahren sei. Der Verlierer erhielt 150,-EUR Finderlohn. Beträgt der Wert einer Fundsache 500,-EUR oder mehr, beläuft sich der Finderlohn nach dem BGB auf 3%.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 2

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/7904217

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell