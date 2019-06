Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Am 28.06.2019 befährt ein 39-jähriger gegen 08:45 Uhr mit seinem PKW in Bad Zwischenahn-Rostrup die Westersteder Straße in Richtung Westerstede. Außerorts gerät er ausgangs einer leichten Rechtskurve über die Fahrbahnmitte und touchiert einen entgegenkommenden PKW. An diesem PKW wird durch den Zusammenstoß u.a. das linke Vorderrad abgerissen, der PKW rutscht über die Fahrbahn und kommt auf einer Grundstückszufahrt zum Stillstand. Der 49-jährige Fahrer und seine 78-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Westersteder Straße musste bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten ca. 1 Stunde gesperrt werden.

