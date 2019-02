Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Neue Leiter der Polizeiwachen in Kleve und Goch

Kleve / Goch (ots)

Seit dem 1. Februar 2019 stehen die Polizeiwachen in Kleve und Goch unter neuer Leitung. In Kleve hat den Posten des Wachleiters Jürgen Münnekhoff übernommen, in Goch Alfons van Laak.

Der 54-jährige Erste Polizeihauptkommissar Jürgen Münnekhoff war zuletzt als Leiter der Polizeiwache Goch tätig. Sein Nachfolger in Goch, der 55-jährige Polizeihauptkommissar Alfons van Laak, war zuletzt Leiter der Wache am Airport Weeze. (ME)

