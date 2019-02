Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - PKW Brand

Schuppen fängt ebenfalls Feuer

Kranenburg-Schottheide (ots)

Am Dienstag (26. Februar 2019) gegen 17.45 Uhr geriet an der Straße Schottheider Feld ein Skoda Fabia in Brand. Das Feuer griff auf einen Schuppen über, in dem das Fahrzeug abgestellt war. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schuppen und der Skoda brannten komplett aus. Der Eigentümer hatte das Auto gegen 17.30 Uhr dort abgestellt und das Schuppentor geschlossen. Das Feuer brach im Frontbereich des Fahrzeugs aus. Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt. (ME)

