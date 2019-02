Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Versuchter Einbruch in Büro eines Kieswerks

Vier Rollladen beschädigt

Weeze (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 17.00 Uhr, und Dienstag (26. Februar 2019), 5.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter auf dem Gelände eines Kieswerks an der Straße Hüdderath, in ein Büro einzubrechen. Die Täter beschädigten vier Rollladen und brachen einzelne Lamellen heraus. Die Fenster wurden nicht beschädigt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell