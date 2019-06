Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Bäckereifiliale

37671 Höxter (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag, 23.06.2019, bis Montagmorgen, 24.06.2019, ist in eine Bäckereifiliale an der Albaxer Straße/ Am Südhang eingebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter drangen in die Filiale ein und entwendeten einen Tresor. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, bittet um Hinweise von Zeugen./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell