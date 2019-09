Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Missachtung einer Lichtzeichenanlage führt zu Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Ludwigsburg: Am Donnerstag gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines Gefahrguttransports die ehemalige Bundesstraße 28, heute Landstraße 1362, von Jettingen kommend in Fahrtrichtung Herrenberg. An der Einmündung in Richtung Herrenberg, Nagolder Straße, übersieht der Lkw-Fahrer, dass seine Lichtzeichenanlage auf 'rot' steht. In der Folgezeit fährt ein 65-jähriger Mann mit seinem Smart ordnungsgemäß bei 'grün' in die Einmündung ein und wird seitlich vom Unfallverursacher erfasst. Hierbei wurde der Fahrer des Pkw schwerverletzt, weshalb er in eine naheliegende Klinik verbracht werden musste. Der mit Kohlenstoffdioxid beladene Lastkraftwagen wurde an der Fahrzeugfront beschädigt, der Auflieger blieb unversehrt. Der entstandene Sachschaden wird hier auf etwa 20000.- Euro geschätzt. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich hier auf etwa 10000.- Euro. Die Unfallstelle war für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr an den beteiligten Fahrzeugen vorbeigeführt. Am Unfallort waren neben vier Streifenwagen der Polizei noch zwei Rettungswagen und die Feuerwehr Herrenberg mit 4 Fahrzeugen und 13 Mann.

