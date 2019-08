POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Motorrädern - eine Unfallbeteiligte tödlich verunglückt, zwei Schwerverletzte

Hahnenklee-Bockswiese: Ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Motorrädern ereignete sich am späten Samstagvormittag auf der L 516 in der Nähe des Kuttelbacher Teiches bei Hahnenklee-Bockswiese. Eine 32-jährige Motorradfahrerin aus Göttingen verstarb noch an der Unfallstelle. Ein 51-jähriger Kraftradfahrer aus Deutsch-Evern im Landkreis Lüneburg und eine weitere 51-jährige Motorradfahrerin aus Deutsch-Evern wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die 32-jährige Göttingerin befuhr mit ihrem Kraftrad die L516 von Lautenthal in Richtung Hahnenklee-Bockswiese. Beim einem Überholvorgang kurz vor Hahnenklee-Bockswiese stieß die Göttingerin auf dem Gegenfahrstreifen frontal mit dem entgegenkommenden 51-jährigen Kraftradfahrer zusammen. Beide Motorradfahrer stürzten nach dem Aufprall auf die Fahrbahn. Die reglos auf der Straße liegende Göttingerin wurde in der Folge durch ein zweites entgegenkommendes Kraftrad der 51-jährigen Motorradfahrerin überrollt. In der Folge kam auch die 51-jährige mit ihrem Kraftrad zu Fall. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche durch Ersthelfer verstarb die 32-jährige Göttingerin am Unfallort. Der 51-jährige Motorradfahrer und die 51-jährige Motorradfahrerin aus Deutsch-Evern wurden mit schwersten Verletzungen mit dem Rettungswagen bzw. Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken verbracht. Der Sachschaden an den beteiligten Krafträdern beträgt nach vorläufiger Schätzung etwa 25.000 Euro. Am Unfallort liefen Betriebsstoffe aus. Durch alarmierte Feuerwehrkräfte und Mitarbeiter der Straßenmeisterei erfolgten umfangreiche Reinigungsarbeiten unter Vollsperrung der L 516. Die Streckensperrung für Rettungs- und Bergungsarbeiten dauerte etwa 4 Stunden.

