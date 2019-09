Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Affstätt: Pkw prallt ungebremst auf Hauswand

Ludwigsburg (ots)

Ein 27-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 20.19 Uhr in Herrenberg-Affstätt die Mühlstraße (Bundesstraße 296) in Richtung Kuppinger Straße. Der 27-Jährige kam im Bereich der Ortsmitte zunächst nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Werbebanner und prallte schließlich gegen eine Hauswand. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste anschließend mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Ermittlungen zufolge führte ein medizinischer Notfall zu dem folgenschweren Unfall. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Rettungsfahrzeugen und einem Notarztwagen vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit drei Streifenbesatzungen im Einsatz.

