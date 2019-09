Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Kurz vor 15.00 Uhr kam es am Donnerstagnachmittag auf der Schwieberdinger Straße, Einmündung zur Rheinlandstraße, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 44-jährige Lenkerin eines Audis befuhr die Schwieberdinger Straße in auswärtige Richtung. Vor der Einmündung zur Rheinlandstraße musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Die hinter ihr fahrende 48-jährige Lenkerin eines Nissans Note hielt ebenfalls verkehrsbedingt an. Der dahinterfahrende 21-Jährige mit seinem Nissan Primastar erkannte dies zu spät und fuhr dem Nissan Note infolge Unachtsamkeit hinten auf so dass dieser noch auf den Audi aufgeschoben wurde. Alle Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 9.000 Euro. Beide Nissans waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

