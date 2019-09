Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Ratzeburg (ots)

26. September 2019 | Kreis Stormarn - 25.09.2019 Reinbek Am 25.09.2019, gegen 10:15 Uhr, kam es in Reinbek, in der Straße Mühlenredder zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 37-jährige Radfahrer(aus Reinbek) mit seinem Rennrad auf der Fahrbahn der Straße Mühlenredder in Fahrtrichtung K 80. Ein 51-jähriger Reinbeker fuhr mit seinem Chevrolet Camaro hinter dem Radfahrer in gleicher Richtung und überholte dann diesen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen scherte der Chevrolet-Fahrer direkt vor dem Radfahrer wieder ein und bremste ab, so dass der 37-jährige mit seinem Rennrad ungebremst auf das Fahrzeug auffuhr. Der Radfahrer stürzte infolge dessen und verletzte sich schwer. Der 51-jährige fuhr erst noch etwas weiter, setzte dann jedoch zurück zur Unfallstelle und fuhr dabei über das Rennrad, um dann am Unfallort anzuhalten. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 51-jährigen Atemalkohol fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,24 Promille. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Der verletzte Radfahrer wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Fahrer des Chevrolets blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 600,- Euro geschätzt.

