FW-Dorsten: Brennende Gartenlaube mit erfolgreicher Tierrettung

Dorsten-Wulfen, Büschkenwall, 14.08.2019, 06:16 Uhr (ots)

Dicht in Rauch gehüllt zeigte sich heute früh die St. Matthäus-Kirche im Stadtteil Wulfen. Der Grund konnte schnell ausfindig gemacht werden, denn in unmittelbarer Nähe geriet am Büschkenwall eine Gartenlaube in Brand, welcher anschließend von etwa einem Dutzend Anrufer der Leitstelle gemeldet wurde. Als die Kräfte der hauptamtlichen Wache und der Löschzüge Wulfen und Hervest I im Wulfener Dorfkern eintrafen, brannte die Laube bereits in voller Ausdehnung. Umgehend bekämpften zwei Trupps, mit Atemschutz und jeweils einem Rohr ausgerüstet, die Flammen und konnten sie zügig unter Kontrolle bringen. Zwei Gasflaschen, die sich direkt an der Laube befanden, konnten in Sicherheit gebracht werden. Die Druckgefäße sind daraufhin prophylaktisch mit Wasser gekühlt worden. Mehrere Hühner und Enten, die dem Feuer schutzlos ausgeliefert waren, konnten ebenfalls durch die Brandschützer in Sicherheit gebracht werden. Die Laube, die komplett durch das Feuer zerstört worden ist, wurde abschließend mit einem Schaumteppich bedeckt. Mit dieser Maßnahme konnten auch die letzten Glutnester erstickt werden. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt. Der Einsatz konnte, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, nach ca. 90 Minuten beendet werden.(MT)

