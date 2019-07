FW-Dorsten: +++ Küchenbrand am gestrigen Abend +++

Feuerwehr Dorsten

Bei Eintreffen der Feuerwehr waren im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses Einrichtungsgegenstände in Brand geraten. Der Brand konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Trotzdem wurde die Wohnung aufgrund der Rauchausbreitung in Mitleidenschaft gezogen. Die Küchenzeile brannte vollständig aus. Personen kamen nicht zu schaden. Allerdings mussten durch die Einsatzkräfte mehrere Kleintiere aus der Brandwohnung gerettet werden. Aber auch sie blieben augenscheinlich unverletzt. Nach der Belüftung mit einem Hochleistungslüfter und Abschlusskontrolle mit der Wärmebildkamera konnte die Einsatzstelle an die Eigentümer bzw. zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben werden. Im Einsatz befand sich neben der hauptamtlichen Wache der Löschzug Holsterhausen.

Über den Tag wurde die hauptamtliche Wache zudem zu einer Notfallöffnung einer Tür in Hervest-Dorsten, zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst in der Dorstener Innenstadt und für die Lande- und Startsicherung eines Rettungshubschraubers in Deuten alarmiert. (DH)

