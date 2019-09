Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall beim Einfahren auf die Autobahn

Ratzeburg (ots)

25. September 2019 | Kreis Stormarn - 24.09.2019 Bad Oldesloe

Am 24.09.2019, gegen 21:30 Uhr, kam es auf der BAB 1, in Fahrtrichtung Hamburg, in Höhe der Auffahrt Bad Oldesloe zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte ein 19-jähriger Oldesloer mit seinem Mazda an der Anschlussstelle Bad Oldesloe auf die BAB 1 in Richtung Hamburg auffahren an. Er befuhr den Beschleunigungsstreifen. Ein 68-jähriger Mann aus Schönberg befuhr mit seinem Mercedes Vaneo den rechten von insgesamt drei Fahrstreifen in Richtung Hamburg. Der Oldesloer wechselte auf den rechten Fahrstreifen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht überschlug der Mazda sich und blieb neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der 19-jährige Fahrer des Mazdas wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 11.000,-- Euro.

