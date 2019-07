Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Visbek - Sachbeschädigung an Schwimm-/Sporthalle

In der Nacht zu Dienstag, 16. Juli 2019, beschädigten unbekannte Täter durch Tritte und mit einem Pflasterstein eine neue gläserne Eingangstür an der Schwimm-/Sporthalle an der Kirchstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Vechta - Brand im Unterholz

Am 16. Juli 2019 geriet gegen 18.400 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Fläche von etwa drei Mal vier Metern im Unterholz eines Waldes Am Sternbusch in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta, die mit einem Fahrzeug und acht Kameraden vor Ort war, gelöscht werden. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Pkw zerkratzt

In der Zeit von Montag, 15. Juli 2019, 16.15 Uhr, bis Dienstag, 16. Juli 2019, 06.30 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter die Fahrertür einer Mercedes A-Klasse, die am Fahrbahnrand an der Gerbertstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 13. Juli 2019 überholte eine 40-jährige Steinfelderin gegen 15.00 Uhr mit ihrem Ford Ka einen bislang unbekannten Fahrradfahrer. Als beide Unfallbeteiligten auf einer Höhe waren, bog der Fahrradfahrer nach links ab, ohne dies mittels Handzeichen anzukündigen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer kam zu Fall, flüchtete jedoch nach dem Aufstehen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

