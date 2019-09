Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 39-jähriger Fahrradfahrer rast durch den Hauptbahnhof, leistet Widerstand und hat Rauschgift dabei

Magdeburg (ots)

Am heutigen Montag, den 23. September 2019 raste ein 39-Jähriger mit seinem Fahrrad mit hoher Geschwindigkeit gegen 06:45 Uhr durch die Haupthalle des Magdeburger Hauptbahnhofes und gefährdete damit eine Vielzahl von Reisenden. Daraufhin sprachen Mitarbeiter der Bahnsicherheit den Radfahrer an und forderten ihn auf, abzusteigen. Der Aufforderung kam er nicht nach. Auch die nochmalige Aufforderung einer hinzugeeilten Streife der Bundespolizei vom Rad zu steigen, wurde durch den 39-Jährigen vehement ignoriert. Er missachtete auch die weiteren Anweisungen der Beamten, behielt seine Kopfhörer im Ohr, hörte weiterhin lautstark Musik und weigerte sich auszuweisen. Der Mann bewegte sein Fahrrad mit hoher Kraftanwendung vor und zurück, versuchte einen Bundespolizisten mit seinem Rad wegzustoßen und sich so der Kontrolle zu entziehen. Auf dem Weg zur Dienststelle ließ er sich mehrmals fallen und sperrte sich aktiv. Bei der sich anschließenden Durchsuchung wurde neben seinem gültigen Personalausweis eine geringe Meine Drogen, hier vermutlich Cannabisharz, aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass gegen den Mann bereits ein Hausverbot für den Hauptbahnhof Magdeburg besteht. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedenbruch und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Zudem benötigte die Staatsanwaltschaft Magdeburg aufgrund einer anderen Straftat die aktuelle Wohnadresse des Mannes. Darüber wurden sie durch die Bundespolizei in Kenntnis gesetzt.

