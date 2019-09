Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 19-Jähriger flüchtet mit Diebesbeute auf E-Scooter - Couragierte Zeugen greifen ein

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 21. September 2019 informierte ein achtsamer Bürger eine Streife der Bundespolizei auf dem Magdeburger Hauptbahnhof gegen 19:55 Uhr über einen Diebstahl am Konrad-Adenauer-Platz. Vor Ort wurde eine 27-jährige Geschädigte festgestellt. Ihr Smartphone lag zuvor auf ihrem Schoss. Diese Gelegenheit nutzte eine männliche Person, eignete sich das Gerät an und flüchtete anschließend auf einem E-Scooter in Richtung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB). Ein beherzter Mann bemerkte den Diebstahl und versuchte den Flüchtigen zu stoppen. Hierbei fiel das Smartphone zu Boden und wurde am Display beschädigt. Der flüchtende Dieb ließ die Beute und den E-Scooter zurück und rannte zu Fuß in Richtung Stadtgebiet weiter. Durch die Beamten wurden mehrere Zeugen befragt, welche hilfreiche Informationen sowie eine Personenbeschreibung des Täters abgeben konnten. Einer der Zeugen kannte den Verdächtigen und teilte den Bundespolizisten dessen Namen mit. Nach Ermittlung der Wohnadresse stellten die Beamten dort einen 19-Jährigen fest, auf den die zuvor erhaltene Täterbeschreibung exakt passte. Den jungen Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen des Diebstahls und Sachbeschädigung. Sein E-Scooter wurde sichergestellt und das Smartphone an die Besitzerin zurückgegeben. Der Sachverhalt wird zuständigkeitshalber der Landespolizei übergeben. Die Bundespolizei wird sich in naher Zukunft bei den couragierten Zeugen gebührend für ihre Hilfe und Unterstützung bedanken.

