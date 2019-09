Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tankstelle überfallen

Bellheim (ots)

Unter Vorhalt einer Schusswaffe betrat ein bis dato unbekannter Tatverdächtiger am Montagabend gegen 21.30 Uhr die Tankstelle "In der Fellach" in Bellheim und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da der Mitarbeiter auf die Forderung nicht einging, flüchtete der Täter zu Fuß und ohne Beute in Richtung Gewerbegebiet. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen und auch einem Polizeihubschrauber in der Umgebung. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - männlich, 30 bis 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, trug einen dunklen Jogginganzug sowie schwarze Handschuhe. Auffällig war noch die vom Täter getragene Sturmhaube in türkis.

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau telefonisch unter 06341/287-0 oder per Mail an kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

