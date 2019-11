Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Kraftstoff aus einem abgestellten Bagger in Bockhorn - Firmenmitarbeiter ertappte ein Pärchen aus Oldenburg auf frischer Tat

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. Am späten Donnerstagabend, 14.11.2019, wurde ein Pärchen auf frischer Tat beim Diebstahl ertappt. Das Pärchen versuchte gegen 23 Uhr aus einem auf einer Baustelle abgestellten Bagger in Bockhorn (zwischen Bockhorn und Neuenburger Urwald, südlich in unmittelbarer Nähe zur B 437) Kraftstoff abzuzapfen. Dabei wurde sie von einem Firmenmitarbeiter überrascht, der sie bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte.

Bei den beiden handelt es sich um eine 27-Jährige und einen 28-Jährigen, beide aus Oldenburg kommend. Gegen beide Personen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein.

