POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 08.10.2019 Verkehrsunfallflucht

Weyerbusch (ots)

Am 07.10.2019 in der Zeit von 07.35 - 08.25 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz vor der Eisdiele in Weyerbusch einen geparkten PKW. Es dürfte sich aufgrund der Spurenlage um einen weißen PKW handeln. Schadenshöhe ca. 1500,.-EUR

