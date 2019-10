Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall mit Flucht

Betzdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Betzdorf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein 49-jähriger Fahrlehrer hatte mit seinem Fahrschüler die Steinerother Straße in Richtung Steineroth befahren. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer hielt nicht die rechte Fahrbahnseite ein, so dass der Fahrlehrer eine Gefahrbremsung einleitete um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein nachfolgender 19-Jähriger Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Fahrschulwagen auf. Da sich der Fahrlehrer das Kennzeichen des Verursachers gemerkt hatte, konnte ein 59-Jähriger als Fahrer des Pkws ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

