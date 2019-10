Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Brand in einem Wohnhaus

Wissen (ots)

Am Montag, den 07.10.2019 ging um 10:59 Uhr ein Notruf ein. Es wurde ein Wohnhausbrand in der Weststraße in Wissen gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Insgesamt waren 30 Helfer der Wissener Feuerwehr und des DRK im Einsatz. Nach ersten Feststellungen brach der Brand in einem Hauswirtschaftsraum aus. Es wird ein technischer Defekt an einem Trockner vermutet. Bei dem Brand entstand ein Gebäudeschaden von ca. 20.000,- EUR. Die Hausbewohnerin konnte mit ihrem 2-jährigen Kind das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die Ermittlungen in Bezug auf die Brandursache wurden von der KI Betzdorf übernommen.

