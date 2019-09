Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (535/2019) Nach Feuer in Mehrparteienwohnhaus: Brandursache weiterhin unklar

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Nach dem Brand in einem Mehrparteienwohnhaus in der Göttinger Keplerstraße am frühen Samstagmorgen (siehe unsere Erstmeldung Nr. 530 vom 21.09.19) ist die Ursache weiterhin ungeklärt.

Brandermittler des 1. Fachkommissariats haben am Montag (23.09.19) damit begonnen, den beschlagnahmten Brandort zu begutachten. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen.

Das Feuer brach nach derzeitigen Ermittlungen in einer Wohnung im 1. Obergeschoss des Hauses aus. Von dort griffen die Flammen auf das darüber liegende Geschoss über. Beide Stockwerke brannten in der Folge vollständig aus.

Die Hausbewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Ein 25 Jahre alte Mieter wurde mit einer Rauchgasvergiftung in die Göttinger Uniklinik eingeliefert.

Erd- und Dachgeschoss des Hauses wurden durch Löschwasser bzw. Rauchgas in Mitleidenschaft gezogen und sind infolgedessen zurzeit unbewohnbar.

Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten vorläufigen Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich angenommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

