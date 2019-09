Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (533/2019) Unfall auf der Otto-Brenner-Straße - Motorradfahrer schwer verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, Otto-Brenner-Straße Samstag, 21. September 2019, gegen 19.10 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Otto-Brenner-Straße ist am Samstag (21.09.19) gegen 19.10 Uhr ein 33 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann aus Göttingen mit seiner Suzuki GSX-R 1000 auf der Otto-Brenner-Straße in Richtung Kasseler Landstraße unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen in einer langgezogenen Linkskurve auf Höhe der Hans-Böckler-Straße die Kontrolle über sein Krad verlor und ins Rutschen geriet. Im weiteren Verlauf wurde der 33-Jährige vom Motorrad und gegen den Hyundai eines 53 Jahre alten Mannes aus Kassel geschleudert, welcher im Gegenverkehr auf der Linksabbiegespur stand. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gefahren.

Nach ersten Schätzungen ist ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro entstanden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

