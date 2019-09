Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (534/2019) Schwerer Verkehrsunfall auf der K106 zwischen Rollshausen und Germershausen

Göttingen (ots)

Rollshausen, Kreisstraße 106 zwischen Rollshausen und Germershausen Sonntag, 22. September 2019, gegen 16.45 Uhr

ROLLSHAUSEN (mb) - Ein 60 Jahre alter Autofahrer aus Rollshausen ist nach bislang vorliegenden Erkenntnissen am Sonntagnachmittag (22.09.19) gegen 16.45 Uhr auf der Kreisstraße 106 von Rollshausen kommend in Richtung Germershausen unterwegs gewesen. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Ford Ka nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den angrenzenden Straßengraben und blieb auf der Seite im Graben liegen. Der 60-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein Göttinger Krankenhaus geflogen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Duderstadt unter 05527/9801-0 entgegen.

