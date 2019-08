Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Misslungener Überholvorgang bei Wöllstadt ++ Brände in Maibach & Langenhain-Ziegenberg ++ Hochsitze bei Eichelsdorf mutwillig beschädigt ++ Mit Messer Geld gefordert in Vilbel ++ u.a.

Friedberg (ots)

Fahrradfahrerin leicht verletzt

Altenstadt: Eine 75-jährige Altenstädterin legte Am Stauweiher am Sonntagnachmittag, gegen 13.50 Uhr eine Vollbremsung mit ihrem Fahrrad hin. Der Grund dafür bestand im Ausparkmanöver einer 52-jährigen Büdingerin, die mit ihrem Auto rückwärts von einem Parkplatz ausparkte. In Sorge eines möglichen Zusammenstoßes bremste die Fahrradfahrerin und kam dabei zu Fall. Sie verletzte sich leicht, weshalb ein Rettungswagen sie ins Krankenhaus brachte.

Tasche geklaut

Bad Nauheim: Keine Wertsachen mit ins Schwimmbad nehmen, dass ist der klare Rat der Polizei. Immer wieder nutzen Diebe die Chance sich an den während des Schwimmens unbeaufsichtigt zurückgelassenen Sachen der Badegäste zu bedienen. Um dem Vorzubeugen hilft es vor allem erst gar nichts Wertvolles zum Baden mitzunehmen. Im Freibad des Usa-Wellenbades musste das auch ein junger Mann aus Friedberg am Sonntag feststellen. Gegen 18.20 Uhr entwendete ein Dieb ihm die mitgebrachte schwarze Tasche mit blauen Streifen, in der sich neben einem PKW-Schlüssel auch ein Goldring befand. Um Mittelung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Geld gefordert

Bad Vilbel: Auf dem Fußweg entlang der Nidda ging ein 27-jähriger Vilbeler am frühen Sonntagmorgen entlang. Als er sich gegen 02.30 Uhr im Bereich der Brücke an der Schützenhofstraße befand, trat ein Unbekannter von hinten an ihn heran, hielt ihm ein Messer an den Oberarm und forderte die Herausgabe der Geldbörse. Der Vilbeler konnte sich mit einem Schlag gegen den Angreifer zur Wehr setzen und in Richtung Stadtbibliothek fliehen. Er zog sich durch das Messer leichte Verletzungen am Arm zu. Der Täter flüchtete in Richtung Schiedsgasse oder Marktplatz und kann nicht näher beschrieben werden. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06031-601-0, sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise zu möglichen Personen zur nächtlichen Stunde in diesem Bereich.

Gegen Laterne gefahren

Büdingen: Auf der Hauptstraße in Düdelsheim verlor ein 19-jähriger Hammersbacher in der Nacht zum Sonntag, gegen 00.45 Uhr, die Kontrolle über sein Auto. Er kam möglicherweise in Folge des vorangegangenen Alkoholkonsums von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Der Führerschein des Fahranfängers wurde sichergestellt, er musste zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt wird der Schaden an PKW und Laterne auf rund 7500 Euro geschätzt.

Scheune brannte

Butzbach: Im Suderweg in Maibach brannte am Sonntagabend eine Scheune ab. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Gegen 19.40 Uhr bemerkten Passanten den Brand und verständigten die Rettungsleitstelle. Die Brandursache bedarf der weiteren Ermittlungen, wer Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer verletzt

Florstadt: Am Stammheimer Kreuz stießen ein PKW-Fahrer und ein Motorradfahrer am Sonntagmittag, gegen 12.10 Uhr zusammen. Der 36-jährige Motorradfahrer aus Hösbach verletzte sich dabei leicht und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 41-jährige Autofahrer aus Rosbach blieb unverletzt. Auto und Motorrad mussten abgeschleppt werden.

Mehrere Hochsitze beschädigt

Nidda: Mindestens sieben Hochsitze beschädigte ein Unbekannter am Wochenende zwischen Eichelsdorf und Rainrod. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, sucht Zeugen und bittet um Hinweise. Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, waren noch alle Hochsitze rund um eine Wiese bei Eichelsdorf und entlang eines Weges nach Rainrod ganz. Am Sonntagmittag, gegen 11 Uhr, mussten die zuständigen Jagdpächter einen erheblichen Schaden an ihren sogenannten Kanzeln feststellen. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein Unbekannter mit schwerem Gerät und vor allem absichtlich die fest im Boden verankerten Hochsitze umriss und so einen Schaden von etwa 5000 Euro verursachte. Drei der Hochsitze befanden sich an einer Wiese an der Kreisstraße 194 zwischen Eichelsdorf und Ulfa in der Gemarkung Streckburg, von der am Samstag Rundballen abtransportiert wurden. Die weiteren vier Hochsitze liegen entlang des sogenannten Pfifferlingweges zwischen Eichelsdorf und Rainrod.

Brandursache unklar

Ober-Mörlen: Ein Passant bemerkte im Vorbeifahren am Montagmorgen, gegen 04.30 Uhr, in der Schloßstraße in Langenhain-Ziegenberg in einem verlassenen Gebäude auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände einen Brand. Die Löscharbeiten durch die Feuerwehr sind inzwischen abgeschlossen. Es entstand ein Schaden von etwa 80.000 Euro. Die Ursache für den Brand ist noch unklar und bedarf der weiteren Ermittlungen. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06031-601-0.

Misslungener Überholvorgang

Wöllstadt: Eine 41-jährige Karbenerin wollte mit ihrem Ford am Sonntag, gegen 11.30 Uhr, den VW eines 77-jährigen Bad Nauheimer auf der Bundesstraße 3 zwischen Karben und Wöllstadt überholen. Während des Überholvorgangs kam der Karbenerin ein anderes Auto entgegen, weshalb sie den Überholvorgang abbrechen musste. Dabei streifte sie den VW des Bad Nauheimers. Dieser wich nach rechts auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn aus und überfuhr dort einen Leitpfosten. Der Bad Nauheimer und seine Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht.

Heckscheibe eingeschlagen

Wöllstadt: Die Heckscheibe eines weißen VW Polo beschädigte ein Unbekannter zwischen 18 Uhr am Samstag und 13 Uhr am Sonntag. Der PKW stand in diesem Zeitraum auf dem Park&Ride Parkplatz AM Kalkofen am Bahnhof in Nieder-Wöllstadt. Um Hinweise auf den Täter bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

