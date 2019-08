Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Festnahme nach Autodiebstahl in Ober-Mörlen ++ drei Autos in Nieder-Weisel beschädigt ++ Handtasche in Schwalheim aus dem Auto geklaut ++ Unfallflucht in Rodheim ++ u.a.

Friedberg (ots)

Handtasche aus Auto geklaut

Bad Nauheim: Ihren schwarzen VW Golf stellte eine Bad Nauheimerin am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Restaurants Am Sauerbrunnen in Schwalheim ab, um am Brunnen einige Flaschen mit Wasser abzufüllen. Etwa fünf Minuten ließ sie dafür ihr Auto unbeaufsichtigt stehen. Sie hatte es zwar verschlossen, jedoch ein Fenster einen Spalt breit offengelassen. Dieser Spalt reichte offenbar einem Dieb, um eine im Auto zurückgelassene Handtasche zu entwenden. Es handelt sich um eine schwarze Leder-Handtasche, in der sich neben dem Portemonnaie mit diversen Dokumenten auch Schlüssel und ein Handy befanden. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise. Wer konnte an dem Golf eine Person hantieren sehen oder kann Informationen zum Verbleib der Handtasche geben?

*

Kratzer am Mercedes

Bad Vilbel: Auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in den 90-Hausnummern der Berliner Straße hatte ein Anwohner seinen roten E-Klasse-Mercedes abgestellt. Zwischen 14 Uhr am Dienstag und 09 Uhr am Mittwoch verkratzte ein Unbekannter auf beiden Fahrzeugseiten den Lack des Mercedes und richtete so einen Schaden von rund 2000 Euro an. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

*

Drei Autos beschädigt

Butzbach: Auf dem Parkplatz am Tennisheim in der Oppershofener Straße in Nieder-Weisel machte sich vermutlich eine Gruppe Jugendlicher am Mittwochabend an drei PKW zu schaffen. Sie verkratzten mit Steinchen vom Parkplatz die drei dort geparkten Autos und richteten einen Schaden von etwa 4500 Euro an. Ein Zeuge konnte die Gruppe auf dem Parkplatz sehen, jedoch keine nähere Beschreibung zu den fünf Jugendlichen abgeben. Es ist lediglich bekannt, dass einer der Jugendlichen möglicherweise mit einem Fahrrad vor Ort war. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um weitere Hinweise in diesem Zusammenhang.

*

Betrunken unterwegs

Karben: Ein Verkehrsteilnehmer stellte in der vergangenen Nacht, gegen 01.40 Uhr, fest, wie der Fahrer eines Mercedes in Schlangenlinien unterwegs war. Er verständigte die Polizei, die eine Kontrolle des 38-jährigern Fahrer aus Ungarn durchführte. Der bei ihm durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,6 Promille an, weshalb der Fahrer den Beamten mit zur Dienststelle folgen musste, wo eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt wurde. Es besteht nicht nur der Verdacht der Trunkenheitsfahrt, sondern auch des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da der 38-Jährige nach ersten Ermittlungen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

*

Festnahme nach Autodiebstahl

Ober-Mörlen: Der Eigentümer eines Audi Q7 hörte in der Nacht zum heutigen Donnerstag, gegen 01.30 Uhr verdächtige Geräusche und bemerkte bei der Ergründung dieser, dass gerade sein vor dem Haus in der Nauheimer Straße abgestellter PKW entwendet wurde. Er verständigte die Polizei, die umfangreiche Fahndungsmaßnahmen einleitete und den PKW schließlich auf der Autobahn 5 in Richtung Norden aufnehmen konnte. In einer Nachtbaustelle kurz vor der Rastanlage Rainhardshain kam der Fahrer des Audi im Stau nicht mehr voran und konnte nur 25 Minuten nach dem Diebstahl des PKW von der Polizei festgenommen werden. Es handelt sich um einen 38-jährigen Polen. Das geklaute Auto im Wert von rund 100.000 Euro wurde sichergestellt. Im Anschluss an die Spurensicherung durch die Polizei wird es dem Besitzer zurückgegeben. Der Audi verfügt über ein sogenanntes schlüsselloses Zugangssystem, dessen Überwindung vermutlich den Diebstahl ermöglichte. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet in diesem Zusammenhang um Mitteilungen verdächtiger Beobachtungen rund um den Tatort in Ober-Mörlen.

*

Unfallflucht

Rosbach: Einen Schaden von etwa 2000 Euro richtete ein Verkehrsteilnehmer zwischen 22.30 Uhr Dienstag und 07.40 Uhr am Mittwoch in der Nieder-Wöllstädter-Straße in Rodheim an einem dort am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Polo an. Wer für den Schaden verantwortlich ist, dazu bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise, da der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell