POL-WE: Zivile Kontrolleure auf der Autobahn ++ tote Rhönschafe gefunden ++ Trickdiebe gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus ++ Diebe in Schwalheim ++ u.a.

Zivile Kontrolleure

Autobahn 5: Neben den deutlich an den blau-silberfarbenen Streifenwagen erkennbaren Polizeikräften kontrollieren regelmäßig auch Zivilkräfte auf den mittelhessischen Autobahnen Personen und Fahrzeuge und die Einhaltung der Verkehrsregeln. Auch in der vergangenen Nacht führte die Autobahnpolizei wieder zivile Kontrollen durch. Das musste auch ein 41-jähriger Pole feststellen, der mit seinem BMW im Baustellenbereich zwischen Ober-Mörlen und Friedberg hartnäckig die Geschwindigkeitsbegrenzung ignorierte. Statt der maximal erlaubten 80 km/h fuhr er mit 120 bis 130 km/h an acht Schildern vorbei, die ihm sein Fehlverhalten hätten deutlich machen müssen. Sein Verstoß brachte ihm eine Kontrolle ein. Er musste eine Sicherheitsleistung von 320 Euro zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens zahlen.

Diebe machte Beute

Bad Nauheim: Ein rotes und ein weißes Mountainbike, einen Kärcher Hochdruckreiniger, fünf Jack-Daniels-Flaschen und zwei Werkzeugkästen mit verschiedenstem Kleinwerkzeug entwendeten Diebe zwischen 23.45 Uhr am Montag und 07.20 Uhr am Dienstag aus einer Garage Am Wingert in Schwalheim. Wie die Täter in die Garage gelangen konnten ist nicht bekannt. Der Wert ihrer Beute liegt bei etwa 3000 Euro. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Ohne Führerschein

Bad Nauheim: Bei einer Kontrolle in der Mittelstraße in Bad Nauheim kontrollierte die Polizei am Dienstagnachmittag unter anderem einen 25-jährigen Rollerfahrer aus Ober-Mörlen. Es stellte sich heraus, dass der Mann ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein das Zweirad nutzte. Er musste seine Fahrt daraufhin beenden. Die Polizei ermittelt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

"Er wirkte sehr amtlich" - Trickdiebe gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Bad Nauheim: Erst einen Tag nach der Tat bemerkte ein Ehepaar, dass sie auf Trickdiebe hereingefallen sind, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgaben. Am Montagmorgen, zwischen 10 und 11 Uhr, klingelte es an der Haustür des älteren Ehepaares in einem Mehrfamilienhaus in der Adalbert-Stifter-Straße. Ein Mann mit Klemmbrett in der Hand stand vor der Tür, gab an von den Stadtwerken zu sein und eine Überprüfung in der Wohnung vornehmen zu müssen. Da der Mann in den Augen der Bewohner "sehr amtlich" aussah, wurde ihm Einlass gewährt. Er bat das Ehepaar in Küche und Bad den Wasserfluss zu beobachten, da dies für seine Überprüfung notwendig sei. Damit lenkte er das Ehepaar aber offenbar nur von den Taten seines Komplizen ab, der sich als Kollege ausgab und in dieser Zeit die Wohnung betrat und sie nach Wertsachen durchsuchte. Nach der vermeintlichen Überprüfung verließen die Männer die Wohnung mit Bargeld, welches sie erbeuten konnten. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet nun um Hinweis auf die Männer und ein möglicherweise von ihnen genutztes Fortbewegungsmittel. Ein Mann wird als 25 bis 35 Jahre alt, 1.70 bis 1.75m groß, korpulent, dickbäuchig, mir kurzem dunklem Krauselbart, kurzen wuscheligen Haaren und Stirnband beschrieben. Er sprach Deutsch mit einem leichten Akzent. Von seinem Komplizen ist nur bekannt, dass er groß und schlank war und ebenfalls Deutsch sprach.

Wem gehörten die Rhönschafe und wer tötete sie?

Wölfersheim: In der Verlängerung der Oberpforte in Richtung Utphe in Berstadt fand eine Spaziergängerin am Mittwoch vergangener Woche (14. August) die Überreste von drei toten Schafen auf. Bei der Untersuchung durch das Veterinäramt konnte festgestellt werden, dass es sich um drei Rhönschafe handelt, die keine Ohrmarke hatten und auch nie besessen haben. In Müllsäcken ("Gelber Sack") und einer grünen Plastiktonne waren die Überreste der Tiere von Unbekannten abgelegt worden. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Schafe geschächtet wurden. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise. Wem gehörten die drei Rhönschafe? Wer tötete sie wo und entsorgte die Überreste bei Berstadt am Feldrand?

Außenspiegel ab

Wöllstadt: Den Außenspiegel eines silberfarbenen 3er BMW riss oder trat ein Unbekannter zwischen 17.45 Uhr am Montag und 11.45 Uhr am Dienstag im Burgweg in Nieder-Wöllstadt ab. Wer für den Schaden von etwa 400 Euro verantwortlich ist, dazu bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise.

