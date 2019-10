Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Raubüberfall auf 23-Jährigen

Mudersbach (ots)

In der Nacht von Freitag, den 04.10.2019 auf Samstag, den 05.10.2019 kam es in Mudersbach in der Bahnhofstraße zu einem Übergriff auf einen 23-jährigen. Dieser befand sich zu Fuß auf dem Heimweg von der Mudersbacher Kirmes. Gegen 03:00 Uhr wurde der 23-jährige von zwei Männern von hinten angegriffen. Mit Einsatz von körperlicher Gewalt wurde ein Schlüsselbund und ein Mobiltelefon geraubt. Danach entfernten sich die Täter in der Dunkelheit. Eine Personenbeschreibung konnte der Geschädigte nicht angeben. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Tat beobachtet haben könnten. Hinweise werden von der Polizei in Betzdorf unter Tel: 02741/9260 entgegengenommen.

