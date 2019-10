Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung an Eingangstür

57537 Wissen, Nisterbrück 58a (ots)

In der Zeit von Sa., 05.10.2019, 14:00 bis Mo., 07.10.2019, 08:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Scheibe einer doppelflügeligen ehemaligen Eingangstür eines Futtermittelgeschäftes. Die Tür befindet an der Rückseite des Gebäudes und ist von der Straße nicht einsehbar. Die Scheibe wurde offenbar mit einem vorgefundenen Pflasterstein eingeschlagen bzw. eingeworfen. Es erfolgte kein Zugang ins Geschäft. Der Schaden beträgt ca. 500,-EUR. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.

